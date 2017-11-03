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Общество

Россияне запутались в государственных праздниках

Более половины из опрошенных не собираются отмечать День народного единства
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Сотрудники аналитического центра «Левада-центр» провел опрос среди россиян по поводу празднования Дня народного единства. Участие в опросе приняли около 1,6 тысяч человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ, сообщает РИА VladNews.

По результатам проведенного опроса,более половины россиян — 53% — знают, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. При этом 5% граждан до сих пор путают его с Днем Октябрьской революции — 7 ноября, который отмечался в нашей стране до 1996 года. В 2004-м Госдума внесла поправки в Трудовой кодекс РФ, установив празднование 4 ноября как День народного единства. Документ вступил в силу в 2005 году.

Несмотря на рост узнаваемости, праздновать День народного единства в 2017 году планирует только 18% россиян. 15% граждан намерены отмечать 7 ноября, а больше половины — 57% — вообще не планирует праздновать ни одну из этих дат, отмечают социологи.

Стоит отметить, что во многих городах России 4 ноября планируется провести ряд праздничных мероприятий. 

Во Владивостоке в этот день пройдёт митинг и большой праздничный концерт.

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