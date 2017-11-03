Студент сделал селфи с трупом убитого преподавателя в Москве

На снимках видно тело мужчины в луже крови

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Студент московского колледжа сделал селфи на фоне убитого преподавателя. Андрей Емельянников разместил фотографии на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 1 ноября. В настоящее время аккаунт заморозили.

На снимках видно тело мужчины в луже крови, а также окровавленный нож и руки студента. Сам молодой человек при этом улыбается на камеру.

Как передает РЕН ТВ, очевидцы заявляют, что юноша сам ударил преподавателя ножом.

Ранее 1 ноября в столичном главке Следственного комитета России (СКР) сообщили, что тела преподавателя и студента с ножевыми ранениями обнаружены в здании учебного заведения непрерывного образования на Гвардейской улице (бывший политехнический колледж №42). Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц»).

Источник в правоохранительных органах сообщал, что погибшие — 18-летний студент и 44-летний преподаватель.

Источник: lenta.ru