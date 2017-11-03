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Красота и Здоровье

Специалисты составили лунный календарь на ноябрь 2017 года для стрижки и окраски волос

Когда идти в парикмахерскую
Фото: modishlady.ru Фото: modishlady.ru
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Многие из нас уже давно предпочитают идти в парикмахерскую в дни, благоприятные для стрижек по лунному календарю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты составляют подробные лунные календари на каждый месяц. И уже давно готов лунный календарь стрижек на сентябрь.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2017 года - 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27, 30 ноября.

Благоприятные дни для окраски волос в ноябре 2017 года - 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 28, 29, 30 ноября.

1 ноября 2017 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Овне. В этот день лучше не стричься и не окрашивать волосы.

2 ноября 2017 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Овне. Не рекомендуется окрашивание волос. Стрижка волос может нарушить ваше душевное равновесие.

3 ноября 2017 года, 15-16 лунный день, растущая Луна в Овне. Сегодня не следует стричь волосы, чтобы не навлечь негативную энергетику. Можно окрашивать волосы в натуральный цвет.

4 ноября 2017 года, 16-17 лунный день, полнолуние, Луна в Тельце. Неудачный день для стрижки и окрашивания волос.

5 ноября 2017 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Стрижка может стать причиной ухудшения зрения.

6 ноября 2017 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Сегодня благоприятный день для новой стрижки. Можно поэкспериментировать с цветом волос.

7 ноября 2017 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Стричься сегодня астрологи не рекомендуют, а вот окрашивание волос в темные тона может привлечь положительную энергетику и способствовать улучшению финансового положения.

8 ноября 2017 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Раке. Нельзя стричься в этот день, так как волосы могут стать слишком сухими. Не рекомендуется окрашивание волос.

9 ноября 2017 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Раке. Стрижка помоет избиваться от негатива. Так что рекомендуется состричь хотя бы кончики волос.

10 ноября 2017 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна во Льве. Не следует сегодня стричь и окрашивать волосы.

11 ноября 2017 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Льве. Сегодня астрологи рекомендуют дать волосам отдохнуть. Но при этом окрашивание волос в медный цвет может привлечь прибыль.

12 ноября 2017 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Деве. Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос.

13 ноября 2017 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Деве. Стрижка в этот день удастся и поднимет настроение. Окрашивание волос лучше доверить профессионалам.

14 ноября 2017 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Весах. Стрижка в этот день позволит наладить отношения с близкими. Окрашивать волосы можно только натуральными красителями.

15 ноября 2017 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Весах. Удачный период для стрижки волос. Можно экспериментировать с образами.

16 ноября 2017 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Смело выбирайте новую стрижку. О вот для окрашивания лучше брать только натуральные красители.

17 ноября 2017 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Стрижка сегодня сделает волосы красивыми, пышными и шелковистыми.

18 ноября 2017 года, 29, 30, 1 лунный день, новолуние, Луна в Скорпионе. Стричь волосы сегодня не рекомендуется. Волосы лучше не красить.

19 ноября 2017 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Стрижка позволит привлечь положительную энергетику. А вот красить волосы астрологи сегодня не рекомендуют.

20 ноября 2017 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Сегодня лучше не стричь волосы. Также лучше не менять цвет волос в этот день.

21 ноября 2017 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Козероге. В этот день можно выбирать только классические стрижки. Волосы лучше не красить.

22 ноября 2017 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Козероге. Сегодня лучше не стричься и не окрашивать волосы.

23 ноября 2017 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Козероге. Один из самых благоприятных дней в ноябре для стрижки и окрашивания.

24 ноября 2017 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Водолее Стрижка сегодня не повлияет негативно на состояние волос, но может негативно сказаться на общем самочувствии. Для окрашивания волос сегодня также неблагоприятный день.

25 ноября 2017 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Водолее. Волосы сегодня лучше не стричь, так как можно привлечь негативную энергетику.

26 ноября 2017 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Сегодня неподходящий день для стрижки. Окрашивать волосы можно только в светлые тона.

27 ноября 2017 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Стрижка в этот день дольше сохраняет свою форму и длину. А вот красить волосы не рекомендуется.

28 ноября 2017 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Стрижка сегодня позволит получить энергетику, которая поможет сгладить конфликтные ситуации.

29 ноября 2017 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Овне. Сегодня лучше не стричь волосы. Для окрашивания следует выбирать только натуральные тона.

30 ноября 2017 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Овне. Стрижка в этот день полезна для здоровья. Окрашивать волосы можно только натуральными красителями. 

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