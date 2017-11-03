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Общество

Нумерологи назвали очередную дату конца света

Официальная наука не воспринимаtт всерьез эти сообщения
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Конец света может наступить 19 ноября 2017 года.Ранее известный нумеролог Дэвид Мид предупреждал о том, что человечество погибнет 23 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Информиг"

Некоторые представители эзотерических наук решили поддержать Мида. Появилась версия о том, что конец света наступит 19 ноября текущего года. По их словам, до новой даты конца света  осталось жить уже меньше трех недель. И вновь эзотерики в своих прогнозах заявляют о том, что Землю погубит Планета-Х, которую еще называют Нибиру. 

Загадочную планету сторонникам теории о конце света 19 октября удалось рассмотреть на фотоснимке, опубликованном NASA. Этот снимок сделала исследовательский спутник Solar. И, как утверждают уфологи, на снимке видно, что Нибиру отбрасывает тень на Солнце. Это, уверены они, свидетельствует о приближении Планеты-Х к Земле и катастрофы человечеству уже не избежать.

Представители официальной науки не воспринимают всерьез сообщение о грядущем конце света всерьез. Только в этом году было назначено более 5 дат конца света. Но наша планета не погибла, и, как отмечают астрономы, никаких оснований для того, чтобы ждать конца света в ноябре от Планеты-Х у людей нет.

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