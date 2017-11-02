Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр 19:39, 02 ноября Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр
Навальный подаст в суд на Президента РФ 19:26, 02 ноября Навальный подаст в суд на Президента РФ
Снег накроет Приморье ближайшей ночью 17:36, 02 ноября Снег накроет Приморье ближайшей ночью
Новостная лента
Ноябрь, 02 четверг
20:57
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
20:57
РИА VladNews принимает поздравления!
20:57
РИА VladNews раскрывает секреты своей истории Эксклюзив
20:25
Юные жители Владивостока постигают премудрости шахматной игры в библиотеке
19:39
Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр
19:26
Навальный подаст в суд на Президента РФ
18:56
Фотографа обязали заплатить за "нравственные страдания" чиновника от съемки его дома
18:17
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
17:40
И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения Эксклюзив
17:36
Снег накроет Приморье ближайшей ночью
17:22
12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке Эксклюзив
17:10
Россияне отказались от туристических поездок на Новый год
16:58
Три новых моста появятся в Приморье
16:45
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
16:32
Жители Садгорода возмущены массовой вырубкой лесов
16:16
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
16:03
Авария затруднила движение на трассе в Приморье Видео
15:51
В приморье в болоте обнаружили советский бомбардировщик Пе-2 Фото
15:39
У экс-участника Дома-2 угнали авто во Владивостоке
15:28
Владивосток накроет «Ночь искусств»
15:16
У Дальнего Востока появился единый официальный сайт
15:04
Иван Савкин сделал необычный подарок РИА VladNews Фото и Видео
14:52
Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»
14:42
Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами Эксклюзив
14:32
Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида
14:20
Серьезную аварию во Владивостоке устроил водитель бешеной «электрички» Фото
14:08
Индийским инвесторам предложили достроить «Хаятты» во Владивостоке
13:56
Легендарная рок-группа «9 район LIVE» выступит во Владивостоке
13:43
Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока Видео
13:30
Жители островных территорий Владивостока могут воспользоваться услугами Единого социального окна, не выезжая на материк
13:16
За обслуживание счетчиков должны отвечать ресурсоснабжающие организации - Минстрой
13:03
На Тихоокеанском флоте завершено формирование экипажа корвета «Громкий»
12:53
Приморец попался на краже из дачного дома
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4227 (166) от 02 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дети природы» раскроют тайны
Город закупил спецтехнику для уборки улиц и дорог зимой
VladNews: миллион читателей – это не предел
Ноябрь будет теплее обычного. На один градус
Как стать народным инспектором
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр

Вызов оказался ложным
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке поступило сообщение о заминировании торгового центра "Бачурин" по улице Баляева. Сотрудников центра и посетителей немедленно эвакуировали из здания, сообщает РИА VladNews.

Пользователи социальных сетей сообщили, что на место так называемого происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые как раз и произвели эвакуацию. После этого территорию обследовал кинолог с собакой.

После проверки сотрудники сообщили, что вызов оказался ложным, однако ещё предстоит выяснить, кто именно подал знак об опасности.

Похожие новости
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий
18:17, 02 ноября 2017 За сутки в Приморье произошло более 60 аварий

Зарегистрировано более 290 нарушений ПДД

12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке
17:22, 02 ноября 2017 12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке

Ребенок получил серьезные травмы

В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
16:16, 02 ноября 2017 В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами

За минувшие сутки было потушено более одной тысячи гектаров

Авария затруднила движение на трассе в Приморье
16:03, 02 ноября 2017 Авария затруднила движение на трассе в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами
14:42, 02 ноября 2017 Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида
14:32, 02 ноября 2017 Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида

Его внимание привлекли ювелирные изделия

Серьезную аварию во Владивостоке устроил водитель бешеной «электрички»
14:20, 02 ноября 2017 Серьезную аварию во Владивостоке устроил водитель бешеной «электрички»

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить