Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр

Вызов оказался ложным

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке поступило сообщение о заминировании торгового центра "Бачурин" по улице Баляева. Сотрудников центра и посетителей немедленно эвакуировали из здания, сообщает РИА VladNews.

Пользователи социальных сетей сообщили, что на место так называемого происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые как раз и произвели эвакуацию. После этого территорию обследовал кинолог с собакой.

После проверки сотрудники сообщили, что вызов оказался ложным, однако ещё предстоит выяснить, кто именно подал знак об опасности.