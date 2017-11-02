И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения

Информационное агентство отмечает юбилей

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

И.О. вице-губернатора Приморья Константин Межонов поздравил РИА VladNews с 20-летним юбилеем.

«Поздравляю с 20-летием первое электронное СМИ Приморья – информационное агентство «Владньюс». Желаю вам больше позитивных новостей, поводов для них немало – сейчас начинается новая веха в истории нашего края. И именно на средства массовой информации возложена важная миссия – вы формируете настроение людей и их отношение к происходящим процессам. Именно поэтому важно, чтобы в журналистике работали грамотные специалисты, способные глубоко погрузиться в тему и корректно ее отобразить.

За 20 лет своего существования «Владньюс» доказал свою стабильность и компетентность. Желаю дальнейшего успешного развития».

И.о. вице-губернатора Приморского края Константин Межонов