Лжеценительница музыкальных инструментов украла синтезатор во Владивостоке

Злоумышленница предстанет перед судом

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой местной жительницы, которая обвиняется в «Кража, совершенной с причинением значительного ущерба», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Преступление было совершено в июне 2017 года в одном из городских торговых центров. Зайдя в магазин музыкальных инструментов под благовидным предлогом, фигурантка выбрала момент, когда продавец демонстрировал работу синтезатора клиенту.

Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она похитила из кассы магазина 32 тыс. рублей, после чего скрылась с места происшествия. Похищенные деньги она потратила на покупки в различных магазинах.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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