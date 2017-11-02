Юные жители Владивостока постигают премудрости шахматной игры в библиотеке

Ребята разыгрывают простые и сложные партии

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42) Владивостока продолжаются уроки для юных шахматистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служуб администрации города. Каждую субботу в 13 часов сюда приходят ребята, чтобы научиться премудростям шахматной игры.

Ребята разыгрывают простые и сложные партии, осваивают шахматную терминологию, решают тематические задачки, записывают интересные ходы, знакомятся с биографиями известных шахматистов, а также участвуют в соревнования. Также школьники изучают азы шахматного искусства по книгам «Шахматный букварь», «Волшебные фигуры» и другим, взятым в библиотеке.

Встреча за шахматной доской длится час, после которого ребята остаются, чтобы поделиться своими успехами, почитать журналы, выбрать тематические книги и пообщаться.

«Дома я часто играю в шахматы с дедушкой. Поэтому здесь мне не страшно играть с более опытными шахматистами», - рассказала школьница Яна Быкова.

Занятия стартовали в библиотеке в 2016 году и стали популярны среди мальчишек и девчонок. Как сообщили в МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система", занятия проводят сотрудники библиотеки № 17, однако новичкам правила объясняют уже и сами ребята, посещающие «Школу юного шахматиста» несколько месяцев. Так, несколько занятий провёл ученик 6 класса Виталий Карачун.

К слову, школьники Виталий Карачун и Роман Берестов всерьёз увлеклись шахматами. Мальчишки посещают каждое занятие и даже разыгрывают партии на время.