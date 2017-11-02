Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр 19:39, 02 ноября Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр
Навальный подаст в суд на Президента РФ 19:26, 02 ноября Навальный подаст в суд на Президента РФ
Снег накроет Приморье ближайшей ночью 17:36, 02 ноября Снег накроет Приморье ближайшей ночью
Новостная лента
Ноябрь, 02 четверг
20:57
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
20:57
РИА VladNews принимает поздравления!
20:57
РИА VladNews раскрывает секреты своей истории Эксклюзив
20:25
Юные жители Владивостока постигают премудрости шахматной игры в библиотеке
19:39
Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр
19:26
Навальный подаст в суд на Президента РФ
18:56
Фотографа обязали заплатить за "нравственные страдания" чиновника от съемки его дома
18:17
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
17:40
И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения Эксклюзив
17:36
Снег накроет Приморье ближайшей ночью
17:22
12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке Эксклюзив
17:10
Россияне отказались от туристических поездок на Новый год
16:58
Три новых моста появятся в Приморье
16:45
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
16:32
Жители Садгорода возмущены массовой вырубкой лесов
16:16
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
16:03
Авария затруднила движение на трассе в Приморье Видео
15:51
В приморье в болоте обнаружили советский бомбардировщик Пе-2 Фото
15:39
У экс-участника Дома-2 угнали авто во Владивостоке
15:28
Владивосток накроет «Ночь искусств»
15:16
У Дальнего Востока появился единый официальный сайт
15:04
Иван Савкин сделал необычный подарок РИА VladNews Фото и Видео
14:52
Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»
14:42
Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами Эксклюзив
14:32
Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида
14:20
Серьезную аварию во Владивостоке устроил водитель бешеной «электрички» Фото
14:08
Индийским инвесторам предложили достроить «Хаятты» во Владивостоке
13:56
Легендарная рок-группа «9 район LIVE» выступит во Владивостоке
13:43
Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока Видео
13:30
Жители островных территорий Владивостока могут воспользоваться услугами Единого социального окна, не выезжая на материк
13:16
За обслуживание счетчиков должны отвечать ресурсоснабжающие организации - Минстрой
13:03
На Тихоокеанском флоте завершено формирование экипажа корвета «Громкий»
12:53
Приморец попался на краже из дачного дома
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4227 (166) от 02 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дети природы» раскроют тайны
Город закупил спецтехнику для уборки улиц и дорог зимой
VladNews: миллион читателей – это не предел
Ноябрь будет теплее обычного. На один градус
Как стать народным инспектором
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

Юные жители Владивостока постигают премудрости шахматной игры в библиотеке

Ребята разыгрывают простые и сложные партии
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42) Владивостока продолжаются уроки для юных шахматистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служуб администрации города. Каждую субботу в 13 часов сюда приходят ребята, чтобы научиться премудростям шахматной игры.

Ребята разыгрывают простые и сложные партии, осваивают шахматную терминологию, решают тематические задачки, записывают интересные ходы, знакомятся с биографиями известных шахматистов, а также участвуют в соревнования. Также школьники изучают азы шахматного искусства по книгам «Шахматный букварь», «Волшебные фигуры» и другим, взятым в библиотеке.

Встреча за шахматной доской длится час, после которого ребята остаются, чтобы поделиться своими успехами, почитать журналы, выбрать тематические книги и пообщаться.

«Дома я часто играю в шахматы с дедушкой. Поэтому здесь мне не страшно играть с более опытными шахматистами», - рассказала школьница Яна Быкова.

Занятия стартовали в библиотеке в 2016 году и стали популярны среди мальчишек и девчонок. Как сообщили в МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система", занятия проводят сотрудники библиотеки № 17, однако новичкам правила объясняют уже и сами ребята, посещающие «Школу юного шахматиста» несколько месяцев. Так, несколько занятий провёл ученик 6 класса Виталий Карачун.

К слову, школьники Виталий Карачун и Роман Берестов всерьёз увлеклись шахматами. Мальчишки посещают каждое занятие и даже разыгрывают партии на время.

Похожие новости
«Адмирал-2007»: первое место на «Прорыве»
06:34, 02 ноября 2017 «Адмирал-2007»: первое место на «Прорыве»

Подопечные Данила Мельниченко выиграли турнир в Дмитрове

«Адмирал» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
13:20, 01 ноября 2017 «Адмирал» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

«Салават» снова крупно проиграл

Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»
15:00, 31 октября 2017 Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»

Начало встречи в 19:30

В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам
14:35, 31 октября 2017 В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам

Традиционно во время турнира были подведены итоги конкурса «тренер года»

Владивосток примет крупное международное боксерское шоу
02:33, 31 октября 2017 Владивосток примет крупное международное боксерское шоу

Участники предстоящих боев проделали большую работу

​Владивостокский «Адмирал» проиграл «Ак Барсу»
13:11, 30 октября 2017 ​Владивостокский «Адмирал» проиграл «Ак Барсу»

Почетным гостем матча стал Андрей Тарасенко

Хоккеисты едва не подрались на матче во Владивостоке
13:24, 28 октября 2017 Хоккеисты едва не подрались на матче во Владивостоке

​Хоккейный клуб "Адмирал" проиграл "Нефтехимику" на встрече 27 октября