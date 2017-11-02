В Приморье появятся электромобили

Первые экологические электрокары сойдут с конвейера в 2019 году

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье начнет выпускать электрокары. Планируется, что первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

О совместном проекте «Сумотори» с японскими инвесторами стало известно год назад, соответствующее соглашение было подписано в Токио в рамках приморской бизнес-миссии. Как рассказал руководитель группы компаний Виталий Веркеенко, совместная компания «Прометей» уже получила статус резидента ТОР «Надеждинская», земельный участок площадью 3,5 гектара и ведет разработку проектной документации. При этом в процессе реализации проекта решено было перейти сразу ко второй стадии – производству полноценных электрокаров на заводе в Приморье.

Модель будущих электрокаров Made in Russia производитель пока не раскрывает. Инвесторы приступят к строительству завода уже в следующем году, первую продукцию «Прометей» начнет выпускать в 2019 году. Предполагаемый объем финансирования проекта составит полмиллиарда рублей, новое производство даст приморцам более 100 новых рабочих мест.

Глава группы компаний подчеркнул, объявленный Правительством курс на «электромобилезацию» будет способствовать не только развитию отрасли и повышению покупательской способности населения, но и позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в стране. Напомним, о разработке мер по развитию электротранспорта в России сообщила накануне газета «Известия». Правительство РФ планирует разработать программы субсидирования покупки электрокаров, льготного автокредитования и автолизинга. Меры поддержки будут адресованы и производителям электромобилей – как отечественным, так и иностранным, локализовавшим сборку в России.