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За сутки в Приморье произошло более 60 аварий

Зарегистрировано более 290 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 68 ДТП, 36 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 11 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 13 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 10 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 17 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили один автомобиль, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 43 автомобилиста, а 72 пешехода - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 12 таксистов и восьмерых водителей автобусов, а также двух злостноых неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 72 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 73 авто.

Всего в среду, 1 ноября, в приморской столице зарегистрировано 294 нарушения ПДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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