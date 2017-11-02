Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр 19:39, 02 ноября Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр
Навальный подаст в суд на Президента РФ 19:26, 02 ноября Навальный подаст в суд на Президента РФ
Снег накроет Приморье ближайшей ночью 17:36, 02 ноября Снег накроет Приморье ближайшей ночью
Новостная лента
Ноябрь, 02 четверг
22:28
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
22:28
РИА VladNews принимает поздравления!
22:28
РИА VladNews раскрывает секреты своей истории Эксклюзив
22:21
С 1 января 2018 года в России пройдет индексация пенсий
21:17
В Приморье появятся электромобили
20:25
Юные жители Владивостока постигают премудрости шахматной игры в библиотеке
19:39
Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр
19:26
Навальный подаст в суд на Президента РФ
18:56
Фотографа обязали заплатить за "нравственные страдания" чиновника от съемки его дома
18:17
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
17:40
И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения Эксклюзив
17:36
Снег накроет Приморье ближайшей ночью
17:22
12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке Эксклюзив
17:10
Россияне отказались от туристических поездок на Новый год
16:58
Три новых моста появятся в Приморье
16:45
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
16:32
Жители Садгорода возмущены массовой вырубкой лесов
16:16
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
16:03
Авария затруднила движение на трассе в Приморье Видео
15:51
В приморье в болоте обнаружили советский бомбардировщик Пе-2 Фото
15:39
У экс-участника Дома-2 угнали авто во Владивостоке
15:28
Владивосток накроет «Ночь искусств»
15:16
У Дальнего Востока появился единый официальный сайт
15:04
Иван Савкин сделал необычный подарок РИА VladNews Фото и Видео
14:52
Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»
14:42
Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами Эксклюзив
14:32
Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида
14:20
Серьезную аварию во Владивостоке устроил водитель бешеной «электрички» Фото
14:08
Индийским инвесторам предложили достроить «Хаятты» во Владивостоке
13:56
Легендарная рок-группа «9 район LIVE» выступит во Владивостоке
13:43
Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока Видео
13:30
Жители островных территорий Владивостока могут воспользоваться услугами Единого социального окна, не выезжая на материк
13:16
За обслуживание счетчиков должны отвечать ресурсоснабжающие организации - Минстрой
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4227 (166) от 02 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дети природы» раскроют тайны
Город закупил спецтехнику для уборки улиц и дорог зимой
VladNews: миллион читателей – это не предел
Ноябрь будет теплее обычного. На один градус
Как стать народным инспектором
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

С 1 января 2018 года в России пройдет индексация пенсий

В первую очередь планирует позаботиться о лицах, для которых пенсия – единственный источник дохода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

С 1 января 2018 года в России пройдет индексация пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


И, конечно же, московские пенсионеры уже сейчас хотели бы знать, на сколько вырастет их пенсия. Ведь недавно власти столицы обещали повысить выплаты многим категориям граждан. Но, как отмечают эксперты, дополнительные прибавки к пенсиям получат далеко не все пенсионеры.

На индексацию пенсий по уровню инфляции предыдущего года в этот раз могут рассчитывать только неработающие пенсионеры. Как отмечают в правительстве, индексация в 2018 году будет даже выше уровня инфляции 2017 года. Ведь по итогам 2017 года ожидается индексация на уровне 3,2%, тогда как пенсии обещают проиндексировать на 3,7%.

А вот работающие пенсионеры в 2018 году могут рассчитывать только на перерасчет пенсии за годы работы после выхода на пенсию. И проведут этот перерасчет в августе следующего года. Эта норма касается всех российских пенсионеров, включая и тех, кто проживает в Москве.



В будущем, отмечают в правительстве, возможно индексация пенсий для работающих пенсионеров вернется. Но пока в бюджете на эти цели средств нет. Правительство отмечает, что в первую очередь планирует позаботиться о лицах, для которых пенсия – единственный источник дохода.

Что же касается тех пенсионеров, которые трудятся после выхода на пенсию, то, отмечают власти, их доход в 2018 году вырастет, в том числе, и за счет увеличения зарплат.

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что с 1 января 2018 года в столице пенсии и социальные выплаты вырастут на 3 тыс рублей. Речь идет о минимальной пенсии, которая с 1 января 2018 года в Москве будет 17,5 тыс рублей.

«Мы сегодня должны принять решение о существенном увеличении социальных выплат. Речь идет в первую очередь об увеличении минимальной пенсии московским пенсионерам с 14,5 до 17,5 тысячи рублей», - сообщил Собянин.

Он также рассказал, что в следующем году будут повышены единовременные и ежемесячные пособия, в том числе малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны. Единоразовая выплата лицам в возрасте 101 года и старше будет повышена на пять тысяч рублей и составит 15 тысяч рублей. Дополнительно 10 тыс рублей теперь будут получать ежегодно семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Эти средства их будут предоставляться на покупку школьной формы

Похожие новости
Навальный подаст в суд на Президента РФ
19:26, 02 ноября 2017 Навальный подаст в суд на Президента РФ

Алексей Навальный сможет участвовать в выборах только в 2028 году

Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»
14:52, 02 ноября 2017 Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»

Андрей Тарасенко провел очередную встречу в Москве

Приморцев ожидает стабильный доллар
09:38, 02 ноября 2017 Приморцев ожидает стабильный доллар

Курс валют на 2 ноября

Медведев не исключил вероятность упрощения визового режима для китайских туристов
04:24, 02 ноября 2017 Медведев не исключил вероятность упрощения визового режима для китайских туристов

Турпоток из Китая в Россию только за последние шесть месяцев вырос на 20%

В Минздраве озвучили среднюю зарплату российских врачей
03:32, 02 ноября 2017 В Минздраве озвучили среднюю зарплату российских врачей

С 2012 года зарплата увеличилась более чем на 48%

12 миллионов работающих россиян не могут обеспечить себя и семью
00:06, 02 ноября 2017 12 миллионов работающих россиян не могут обеспечить себя и семью

В Минтруде считают, что снизить бедность поможет повышение МРОТ

Команда Андрея Тарасенко пополнилась новым вице-губернатором
21:57, 01 ноября 2017 Команда Андрея Тарасенко пополнилась новым вице-губернатором

Заслуженный строитель РФ будет курировать вопросы земельных отношений