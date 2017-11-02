В первую очередь планирует позаботиться о лицах, для которых пенсия – единственный источник дохода

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

С 1 января 2018 года в России пройдет индексация пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



И, конечно же, московские пенсионеры уже сейчас хотели бы знать, на сколько вырастет их пенсия. Ведь недавно власти столицы обещали повысить выплаты многим категориям граждан. Но, как отмечают эксперты, дополнительные прибавки к пенсиям получат далеко не все пенсионеры.



На индексацию пенсий по уровню инфляции предыдущего года в этот раз могут рассчитывать только неработающие пенсионеры. Как отмечают в правительстве, индексация в 2018 году будет даже выше уровня инфляции 2017 года. Ведь по итогам 2017 года ожидается индексация на уровне 3,2%, тогда как пенсии обещают проиндексировать на 3,7%.



А вот работающие пенсионеры в 2018 году могут рассчитывать только на перерасчет пенсии за годы работы после выхода на пенсию. И проведут этот перерасчет в августе следующего года. Эта норма касается всех российских пенсионеров, включая и тех, кто проживает в Москве.







В будущем, отмечают в правительстве, возможно индексация пенсий для работающих пенсионеров вернется. Но пока в бюджете на эти цели средств нет. Правительство отмечает, что в первую очередь планирует позаботиться о лицах, для которых пенсия – единственный источник дохода.



Что же касается тех пенсионеров, которые трудятся после выхода на пенсию, то, отмечают власти, их доход в 2018 году вырастет, в том числе, и за счет увеличения зарплат.



На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что с 1 января 2018 года в столице пенсии и социальные выплаты вырастут на 3 тыс рублей. Речь идет о минимальной пенсии, которая с 1 января 2018 года в Москве будет 17,5 тыс рублей.



«Мы сегодня должны принять решение о существенном увеличении социальных выплат. Речь идет в первую очередь об увеличении минимальной пенсии московским пенсионерам с 14,5 до 17,5 тысячи рублей», - сообщил Собянин.



Он также рассказал, что в следующем году будут повышены единовременные и ежемесячные пособия, в том числе малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны. Единоразовая выплата лицам в возрасте 101 года и старше будет повышена на пять тысяч рублей и составит 15 тысяч рублей. Дополнительно 10 тыс рублей теперь будут получать ежегодно семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Эти средства их будут предоставляться на покупку школьной формы