Снег накроет Приморье ближайшей ночью

Во Владивостоке завтра будет холодно

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня днем на севере Приморья при прохождении вторичного фронта не исключены небольшие осадки в виде мокрого снега. Южную половину края накроет облачная шапка циклона, смещающегося с Корейского полуострова на северо-запад Японского моря, вечером в отдельных районах возможен небольшой дождь. В течение дня воздух успеет прогреться до +8…+13 °С, на севере столбики термометров не поднимутся выше +2…+7 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Предстоящей ночью небольшой снег сохранится на северо-востоке края. Южная часть края останется во власти фронтальных разделов циклона, смещающегося над акваторией Японского моря. Здесь ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в прибрежных районах усиление северо-западного ветра. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Минимальные температуры воздуха в течение ночи составят от +2 °С до −9 °С.

Во Владивостоке в четверг, 2 ноября, ожидается увеличение облачности до значительной, умеренный, вечером до сильного ветер. Максимальная температура воздуха в пределах +8…+11 °С. Вечером возможен небольшой дождь. Высокая вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега сохранится и предстоящей ночью. Ночью усилится ветер, и к утру температура понизится до 0…−2 °С. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Завтра днем весь Приморский край окажется под влиянием гребня азиатского антициклона, центр которого будет смещаться с Забайкалья на Китай. Осадков не ожидается. Вместе с ростом атмосферного давления на край вторгнется холодная воздушная масса, которая вызовет похолодание. Основной фон температуры составит лишь +3…+8 °С, на северо-востоке местами не превысит 0…−3 °С.

Во Владивостоке завтра без осадков, но день будет самым холодным и ветреным на этой неделе, максимальная температура воздуха не поднимется выше +2…+4 °С.