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Спорт

Макгрегор предлагает Мейвезеру провести бой по правилам MMA

Этим летом спортсмены сходились в поединке по правилам бокса
Фото: ADAM HUNGER/USA TODAY SPORTS Фото: ADAM HUNGER/USA TODAY SPORTS
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Чемпион UFC, ирландец Конор Макгрегор хочет провести бой с американским боксером Флойдом Мейвезером по правилам MMA, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Я вошел в его мир и устроил шоу для моих болельщиков. Теперь очередь Мейвезера войти в мой мир», - подчеркнул ирландский боец.

Напомним, этим летом спортсмены сходились в поединке по правилам бокса. Тогда Макгрегор был отправлен в технический нокаут в 10-м раунде. Для Мейвезера эта победа стала 50-й в 50 поединках на боксерском ринге.

Как известно, после боя непобедимый чемпион мира по версии WBC, WBA, IBF и WBO Мэйуэзер заявил о завершении карьеры.

Для чемпиона мира в легком весе по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макгрегора этот поединок стал первым на боксерском ринге.

Стоит сказать, что Макгрегор бросил вызов еще одному американцу - Полу Малиньяджи, бывшему чемпиону мира в первом полусреднем весе по версии IBF (2007-2008) и WBA (2012-2013).

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