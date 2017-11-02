12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке

Ребенок получил серьезные травмы

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Адмирала Юмашева, 10. Водитель автомобиля марки Toyota Noah, мужчина 1950 года рождения, двигаясь со стороны Котельникова в сторону Нейбута, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу двжиения транспортного средства в неустановленном для пешехода месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пешеход - мальчик 12 лет, который получил ушиб головного мозга, а также ушибленную рану лобной области. Направлен на лечение в ВКБ№2.

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