И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения 17:40, 02 ноября И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения (Эксклюзив)
Снег накроет Приморье ближайшей ночью 17:36, 02 ноября Снег накроет Приморье ближайшей ночью
12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке 17:22, 02 ноября 12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 02 четверг
17:55
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
17:55
РИА VladNews принимает поздравления!
17:55
РИА VladNews раскрывает секреты своей истории Эксклюзив
17:40
И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения Эксклюзив
17:36
Снег накроет Приморье ближайшей ночью
17:22
12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке Эксклюзив
17:10
Россияне отказались от туристических поездок на Новый год
16:58
Три новых моста появятся в Приморье
16:45
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
16:32
Жители Садгорода возмущены массовой вырубкой лесов
16:16
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
16:03
Авария затруднила движение на трассе в Приморье Видео
15:51
В приморье в болоте обнаружили советский бомбардировщик Пе-2 Фото
15:39
У экс-участника Дома-2 угнали авто во Владивостоке
15:28
Владивосток накроет «Ночь искусств»
15:16
У Дальнего Востока появился единый официальный сайт
15:04
Иван Савкин сделал необычный подарок РИА VladNews Фото и Видео
14:52
Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»
14:42
Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами Эксклюзив
14:32
Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида
14:20
Серьезную аварию во Владивостоке устроил водитель бешеной «электрички» Фото
14:08
Индийским инвесторам предложили достроить «Хаятты» во Владивостоке
13:56
Легендарная рок-группа «9 район LIVE» выступит во Владивостоке
13:43
Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока Видео
13:30
Жители островных территорий Владивостока могут воспользоваться услугами Единого социального окна, не выезжая на материк
13:16
За обслуживание счетчиков должны отвечать ресурсоснабжающие организации - Минстрой
13:03
На Тихоокеанском флоте завершено формирование экипажа корвета «Громкий»
12:53
Приморец попался на краже из дачного дома
12:40
Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу прошел во Владивостоке Видео
12:07
Стало известно, когда пройдет ВЭФ во Владивостоке в 2018 году
11:55
Пенсионер на джипе сбил двух молодых девушек Эксклюзив
11:43
И.О. главы Владивостока поздравил РИА VladNews c Днём рождения
11:19
Лучшее из Кореи: телеканал Arirang TV появился в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» на Дальнем Востоке
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4227 (166) от 02 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дети природы» раскроют тайны
Город закупил спецтехнику для уборки улиц и дорог зимой
VladNews: миллион читателей – это не предел
Ноябрь будет теплее обычного. На один градус
Как стать народным инспектором
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке

Ребенок получил серьезные травмы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Адмирала Юмашева, 10. Водитель автомобиля марки Toyota Noah, мужчина 1950 года рождения, двигаясь со стороны Котельникова в сторону Нейбута, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу двжиения транспортного средства в неустановленном для пешехода месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пешеход - мальчик 12 лет, который получил ушиб головного мозга, а также ушибленную рану лобной области. Направлен на лечение в ВКБ№2.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
16:16, 02 ноября 2017 В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами

За минувшие сутки было потушено более одной тысячи гектаров

Авария затруднила движение на трассе в Приморье
16:03, 02 ноября 2017 Авария затруднила движение на трассе в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами
14:42, 02 ноября 2017 Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида
14:32, 02 ноября 2017 Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида

Его внимание привлекли ювелирные изделия

Серьезную аварию во Владивостоке устроил водитель бешеной «электрички»
14:20, 02 ноября 2017 Серьезную аварию во Владивостоке устроил водитель бешеной «электрички»

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Приморец попался на краже из дачного дома
12:53, 02 ноября 2017 Приморец попался на краже из дачного дома

По данному факту возбуждено уголовное дело

Пенсионер на джипе сбил двух молодых девушек
11:55, 02 ноября 2017 Пенсионер на джипе сбил двух молодых девушек

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить