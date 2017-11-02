Россияне отказались от туристических поездок на Новый год

Специалисты провели опрос

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

На новогодние каникулы 2018 года большинство россиян решили отказаться от дальних поездок. Такие данные приводятся в результатах социологического опроса, проведенного среди пользователей туристического интернет-сервиса «Туту.ру», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

4 % респондентов собираются на праздники в Европу; 3 % планируют уехать на зарубежные морские курорты. Такое же количество опрошенных планируют провести новогодние выходные на отечественных горнолыжных курортах или в домах отдыха и пансионатах. Лишь 2 % туристов предполагают провести время на заграничных горнолыжных курортах.

Половина опрошенных признались, что проведут каникулы дома. 13 % респондентов собираются на дачу, а 10 % — в гости к друзьям. 12 % россиян пока не определились с планами. Всего в опросе приняли участие свыше шести тысяч человек из разных регионов России.

В январе 2018 года выходными днями объявлены с 1 по 8 число. 30 и 31 декабря 2017 года выпадают на субботу и воскресенье.