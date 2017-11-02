Три новых моста появятся в Приморье

Подрядчики приступают к укладке асфальта

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Еще три новых моста на севере Приморья готовы к асфальтированию. Объекты в Дальнегорске, Кавалеровском и Чугуевском районах строятся на месте поврежденных тайфуном «Лайонрок» в прошлом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Генеральным подрядчиком строительства и восстановления мостов через реку Черемуховая в Дальнегорске, через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка–Чугуевка–Лазо и на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное является АО «Примавтодор».

Как сообщили на предприятии, в настоящее время подрядные организации выполнили бетонирование пролетов мостов и подготовку под укладку асфальтобетона.

Уже на следующей неделе подрядчики приступят к укладке верхних слоев дорожного покрытия Далее будет смонтировано барьерное ограждение, после чего мосты будут введены в эксплуатацию.

Напомним, на прошлой неделе было завершено асфальтирование моста на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе. Новый мост возведен уже с расчетом на пропуск большего объема воды. Его протяженность – 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый. Балки производства АО «Примавтодор» выполнены из железобетона.

Отметим, в этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе – через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка–Чугуевка–Лазо, на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное и на 14 километре дороги Осиновка–Рудная Пристань–Соколовка, мосты на дорогах Устиновка–Зеркальная, Кавалерово–Хрустальный и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе – через реки Соболевка и Максимовка.