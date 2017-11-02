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Общество

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными

Телефоны дежурных служб УМВД и города
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В ходе проведения массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня народного единства, администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.

Наименование
территориального

Почтовый и
электронный адреса территориального

Код

Телефон и факс дежурной части
Управление МВД России по
Приморскому краю		690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 44,
сайт: 25.mvd.ru		423222-42-87,
249-04-91,
факс: 243-33-39
Управление МВД России по
г. Владивостоку

«Телефон доверия»

265-52-99

690088, г. Владивосток,
ул. Военное Шоссе, д. 24		423265-53-40,
265-53-41,
факс: 220-25-00
Отдел полиции №1
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Ленинский район)		690001, г. Владивосток,
ул. Махалина, д. 3а		423226-71-71
Отдел полиции №2
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первомайский район)		690077, г. Владивосток,
ул. Киевская, д. 8		423227-65-63
Отдел полиции №3
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первореченский район)		690048, г. Владивосток,
ул. Овчинникова, д. 30		423240-38-65
Отдел полиции №4
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Фрунзенский район)		690091, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д. 46		423265-53-41
Отдел полиции №5
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Советский район)		690068, г. Владивосток,
ул. Узбекская, д. 15а		423232-05-34,
232-05-26
Отдел полиции №6
Управления МВД России по
г .Владивостоку
(Океанский район)		690024, г. Владивосток,
ул. Маковского, д. 203		423238-80-03
Отдел полиции №9
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(о.Русский)		690922, г. Владивосток,
нп. Русский, пос. Аякс, д. 20		423249-09-27
Пункт полиции №10
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(п. Трудовской)		690912, г. Владивосток,
ул. Лермонтова, д. 66		423238-13-76
Единая дежурная
диспетчерская
служба города Владивостока		423222-23-33
Единая служба спасения112
Пожарная охрана01, с сотового 010
Скорая медицинская помощь03, с сотового 030
Телефон доверия
Главного управления
МЧС России
по Приморскому краю		423239-99-99
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