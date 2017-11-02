Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными

В ходе проведения массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня народного единства, администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.
С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.
|Наименование
территориального
Почтовый и
Код
|Телефон и факс дежурной части
|Управление МВД России по
Приморскому краю
|690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 44,
сайт: 25.mvd.ru
|423
|222-42-87,
249-04-91,
факс: 243-33-39
|Управление МВД России по
г. Владивостоку
«Телефон доверия»
265-52-99
|690088, г. Владивосток,
ул. Военное Шоссе, д. 24
|423
|265-53-40,
265-53-41,
факс: 220-25-00
|Отдел полиции №1
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Ленинский район)
|690001, г. Владивосток,
ул. Махалина, д. 3а
|423
|226-71-71
|Отдел полиции №2
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первомайский район)
|690077, г. Владивосток,
ул. Киевская, д. 8
|423
|227-65-63
|Отдел полиции №3
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первореченский район)
|690048, г. Владивосток,
ул. Овчинникова, д. 30
|423
|240-38-65
|Отдел полиции №4
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Фрунзенский район)
|690091, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д. 46
|423
|265-53-41
|Отдел полиции №5
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Советский район)
|690068, г. Владивосток,
ул. Узбекская, д. 15а
|423
|232-05-34,
232-05-26
|Отдел полиции №6
Управления МВД России по
г .Владивостоку
(Океанский район)
|690024, г. Владивосток,
ул. Маковского, д. 203
|423
|238-80-03
|Отдел полиции №9
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(о.Русский)
|690922, г. Владивосток,
нп. Русский, пос. Аякс, д. 20
|423
|249-09-27
|Пункт полиции №10
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(п. Трудовской)
|690912, г. Владивосток,
ул. Лермонтова, д. 66
|423
|238-13-76
|Единая дежурная
диспетчерская
служба города Владивостока
|423
|222-23-33
|Единая служба спасения
|112
|Пожарная охрана
|01, с сотового 010
|Скорая медицинская помощь
|03, с сотового 030
|Телефон доверия
Главного управления
МЧС России
по Приморскому краю
|423
|239-99-99