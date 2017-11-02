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Жители Садгорода возмущены массовой вырубкой лесов

Они намерены обратиться в приморскую прокуратуру
Фото: Фонд развития Владивостока «Горожанин и Гражданин» Фото: Фонд развития Владивостока «Горожанин и Гражданин»
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В среду, 1 ноября, в районе станции Садгород прошло собрание жителей района, где они потребовали немедленно прекратить уничтожение деревьев, в том числе краснокнижных пород. На собрании присутствовали представители администрации Владивостока, которые ответили на все вопросы жителей пригорода, сообщает РИА VladNews.

По словам участников собрания, многие коттеджи в районе станции Садгород построены нелегально, однако теперь их собственники решили оформить официально свои строения с помощью изменения в новом генплане зоны пригорода на “Ж”, вместо рекреационной зоны “Р". Эти изменения, по мнению жителей, неблагоприятно скажутся на экологии в городе.

Ранее от Общественной палаты было подано обращение на имя врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с просьбой разобраться с хищническим уничтожением пригородных лесов, который дал поручение разобраться с этим вопросом.

По окончании встречи участники собрания решили отправить также заявления в прокуратуру Приморского края и Общественную палату РФ.

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