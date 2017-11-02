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Политика и экономика

Навальный подаст в суд на Президента РФ

Алексей Навальный сможет участвовать в выборах только в 2028 году
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNewws Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNewws
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Алексей Навальный в своем блоге сообщил  о намерении подать в суд на президента России  Владимира Путина и его администрацию. По его мнению, проводить митинги и встречи с избирателями в регионах ему запрещают прямо из Москвы,сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Известия".

Поводом к подаче иска Навальный назвал отказ согласовать встречи с избирателями в регионах и отсутствие предложения альтернативных площадок для проведения таких встреч.

«В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы», — сообщил Алексей Навальный.

По словам российского политика, его штаб переведет встречи с избирателями в новый формат: они будут проводиться «на частной земле и в частных помещениях».

Отметим, ранее, для того чтобы вызвать наибольший резонанс, Навальный старался участвовать как раз в несанкционированных митингах и вызвать скандал.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии  РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах президента после 2028 года. Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на пост президента России 2018 года из-за судимости.

Стоит отметить, что Алексей Навальный в сентябре посетил Владивосток, где рассказал о своих действиях в качестве кандидата на пост Президента РФ. Большая часть из присутсвующих в то время были школьники и студенты Приморья.

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