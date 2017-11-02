В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами

За минувшие сутки было потушено более одной тысячи гектаров

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В пяти муниципалитетах Приморья за сутки ликвидированы лесные пожары на площади более одной тысячи гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

За минувшие сутки пожары потушены в Тернейском, Ханкайском, Чугуевском, Кировском и Пограничном районах. Тушение еще более двух тысяч гектаров леса продолжается в девяти муниципалитетах, в их ликвидации принимает участие более 360 человек, задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе авиация.

Так, вертолет МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе вчера сбросил 27 тонн воды на горящие леса. Кроме этого, более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей работают в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

Таким образом, с начала текущей недели задержано более 50 человек, нарушивших запрет на посещение лесов, к административной ответственности привлечено более 30 нарушителей. Всего с начала года оштрафовано более тысячи человек, сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса. Так, за сутки зафиксировано 46 термических аномалий в девяти муниципалитетах, 47 раз пожарные подразделения выезжали на тушение палов травы, возникло пять новых пожаров», – прокомментировали в департаменте.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.