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Авария затруднила движение на трассе в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе поселка Мирный, Надеждинский район. там столкнулись два автомобиля. От удара один из них развернуло, в результате чего одна полоса движения оказалась частично перекрыта. По словам автомобилистов, сейчас движение в районе трассы сильно затруднено.

Информация о пострадавших отсутствует. Все детали ДТП еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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