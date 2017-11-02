Авария затруднила движение на трассе в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе поселка Мирный, Надеждинский район. там столкнулись два автомобиля. От удара один из них развернуло, в результате чего одна полоса движения оказалась частично перекрыта. По словам автомобилистов, сейчас движение в районе трассы сильно затруднено.

Информация о пострадавших отсутствует. Все детали ДТП еще предстоит выяснить.

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