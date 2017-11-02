В приморье в болоте обнаружили советский бомбардировщик Пе-2

На следующей неделе начнутся работы по подъему самолета

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В результате полевой поисковой разведки, члены Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили место падения советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 на территории Яковлевского района Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Поисковое объединение.

Установлено, что самолет вошел глубоко в болото, на поверхности осталась заполненная водой воронка размером 12х7 метров и мелкие части крыльев и хвостовой балки. Начиная более чем с 1,5 метров глубины, лежит большой объем металла. Предположительно, в глубине находится кабина и останки экипажа. При зондировании воронки с помощью щупов, на поверхность поднимаются масляные пятна.

Работы по подъему самолёта, организованные "АвиаПоиском", пройдут у села Варфоломеевка 11-12 ноября 2017 г.

В мероприятии примут участие патриотические клубы, общественность, личный состав 799-го разведывательного авиаполка в с. Варфоломеевка, к которому, вероятнее всего, был приписан данный самолет.