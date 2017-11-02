Серьезную аварию во Владивостоке устроил водитель бешеной «электрички»

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в районе улицы Борисенко. По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Toyota Fielder стоял и ждал, пока потом машин закончится, и ему можно будет выехать с прилегающей территории на главную дорогу. Один из участников движения решил уступить трассу Toyota Fielder, водитель которого начал свой маневр. В этот момент в бок автомобиля влетело другое транспортное средство - автомобиль марки Toyota Prius. Как говорят очевидцы, водитель "электрички" несся с огромной скоростью. Водитель Toyota Prius сказал, что не заметил выезжающий автомобиль.

Транспортные средства получили серьезные механические повреждения, информация о пострадавших не сообщается. Все обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить.

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