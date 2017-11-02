У экс-участника Дома-2 угнали авто во Владивостоке

Константин Иванов обнаружил пропажу утром

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

У экс-участника Дом-2 из Владивостока угнали автомобиль минувшей ночью, сообщает РИА VladNews. О пропаже «железного коня» Константин Иванов сообщил на своей страничке в социальных сетях.

«Сегодня ночью со двора дома на ул. ул. Карбышева, 46 угнали мою машину. Тойота Саурер, цвет серый, номер т360ке125. Посмотрите вокруг, машина очень приметная. Красный салон», - говорится в тексте сообщения.

Однако около 14:00 стало известно, что автомобиль Константина был эвакуирован судебными приставам за долги предыдущего хозяина. В настоящее время Иванов пытается вернуть авто.

«Нашел авто у судебных приставов за долги предыдущего хозяина. В 8 утра авто эвакуировали со двора дома, хотя я находился по прописке и ко мне никто не постучался. Машина зарегистрирована на мне с 2015 года. Идет процедура возврата авто. Думаю, все будет хорошо. Спасибо», - рассказал Константин Иванов.