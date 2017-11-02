У Дальнего Востока появился единый официальный сайт

На базе нового информационного ресурса будет находиться информация по всем востребованным сферам деятельности

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДВФО в октябре нынешнего года был создан единый информационный портал о Дальнем Востоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главной задачей ресурса является информирование граждан страны о проводимых органами федеральной и региональной власти мероприятиях и мерах по социально-экономическому развитию этого региона.

Как отмечают в департаменте информационной политики администрации Приморского края, новый сайт состоит из нескольких тематических блоков: «новости», «сервисы», «дальневосточный гектар» и другие. Впервые вся новостная, справочная и сервисная информация из официальных и достоверных источников о регионах объединена на одном веб-ресурсе, посвященном Дальнему Востоку.

На базе нового информационного ресурса будет находиться информация по всем востребованным сферам деятельности. Так, например, для предпринимателей и инвесторов здесь будут размещать аналитические отчеты и законодательные акты, для туристов – очерки и фотографии, для жителей региона – новости и подсказки, образовательные программы университетов, объявления об открывающихся вакансиях и руководства на все случаи жизни – от открытия своего дела до получения дальневосточного гектара.