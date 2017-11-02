Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на 23 километре автодороги Владивосток - Хабаровск. Водитель автомобиля марки Toyota Corolla, мужчина 1981 года рождения, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Артема, совершил наезд на пешехода. Женщина 1948 года рождения переходила трассу в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате удара пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану лобной области, женщина госпитализирована в ВКБ№2.

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