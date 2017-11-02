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Фоторепортажи

Иван Савкин сделал необычный подарок РИА VladNews

Информационное агентство отмечает 20-летний юбилей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отмечай свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин решил сделать необычный подарок – сдвинуть с места автобус, сообщает РИА VladNews.

Автобус брендированный логотипами информагентства VladNews главный силач Приморья сдвинул на парковке Приморской сцены Мариинского театра.

Во время мероприятия также состоялось награждение победителя лучшего поздравления агентству в соцсетях, который получил от VladNews ящик Сoca-Cola.

РИА VladNews - региональное информационное агентство, которое специализируется на новостях Владивостока и Приморского края. Ежедневно в ленте новостей агентства на сайте www.vladnews.ru в круглосуточном режиме размещается информация о самых важных событиях общественно-политической жизни города, края и страны, актуальные комментарии экспертов, фото и видео с места событий. Журналисты агентства готовят эксклюзивные материалы на самые различные темы – политика и экономика, культура и спорт, криминал, красота и здоровье, молодежная субкультура. На сайте проходят онлайн-конференции и публикуется интервью с известными персонами.

РИА VladNews входит в ТОП-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Ежемесячное количество просмотров сайта - более миллиона, суточная посещаемость сайта – около 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет.

Материалы РИА VladNews размещаются в топе крупнейших поисковых порталов в России «Яндекс.Новости», Новости Google, News.mail.ru, а также на главной странице основного портала новостей в Приморье - primorye.ru. Информационное агентство имеет свои страницы и подписчиков во всех социальных сетях – Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Тwitter.com.

Автор фоторепортажа: РИА VladNews

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