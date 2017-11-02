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Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»

Андрей Тарасенко провел очередную встречу в Москве
Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел встречу с представителем Китайской национальной корпорации строительства коммуникаций Линь Сюйгуаном в Москве. Глава региона пригласил бизнесменов инвестировать в строительство ряда объектов в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Китайская национальная корпорация строительства коммуникаций China Communications Construction Company Limited (СССС) уже неоднократно подчеркивала свою заинтересованность работы в крае, в частности в реализации проектов строительства дорог международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что регион рассчитывает на такое сотрудничество.

Стороны обсудили еще один проект, для которого сегодня требуется инвестор, – достройка пятизвездочных гостиниц «Хаятт» во Владивостоке. Андрей Тарасенко заявил, что совместная реализация этого проекта стала бы еще одним символом дружбы и взаимовыгодного сотрудничества России и Китая.

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