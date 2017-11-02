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Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида

Его внимание привлекли ювелирные изделия
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Прокуратурой Советского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Владивостока , который обвиняется в совершении кражи у своего родственника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края. 

По версии следствия, потерпевшим является инвалид 1 группы (у которого из-за травмы обездвижены конечности тела).В сентябре текущего года фигурант  воспользовался беспомощным состоянием своего старшего родного брата и похитил его имущество.

Так, он украл у него ювелирные изделия, которые сдал в ближайший ломбард. Вырученные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

В настоящее время возбуждено  уголовное дело ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено Прокуратурой  в Советский районный суд  Владивостока для рассмотрения по существу.

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