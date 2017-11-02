Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида

Его внимание привлекли ювелирные изделия

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Прокуратурой Советского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Владивостока , который обвиняется в совершении кражи у своего родственника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, потерпевшим является инвалид 1 группы (у которого из-за травмы обездвижены конечности тела).В сентябре текущего года фигурант воспользовался беспомощным состоянием своего старшего родного брата и похитил его имущество.

Так, он украл у него ювелирные изделия, которые сдал в ближайший ломбард. Вырученные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено Прокуратурой в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.