Владивосток накроет «Ночь искусств»

Мероприятия пройдут с 17.00 до 19.00

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В пятницу,3 ноября, во Владивостоке пройдет акция Всероссийская ночь искусств, к которой приморская столица присоединилась ещё в 2014 году. Мероприятия пройдут в Приморской государственной картинной галерее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу галереи.

В главном здании галереи на Алеутской улице, 12 жители и гости города в рамках Всероссийской акции могут посетить специальный маринистический лекторий, темы которого актуальны для Года Экологии в России. Лекция «Море в творчестве приморских художников» начнётся в 19.30.

В 20.15 – начало лекции «Корабли как художественный образ в живописи», которая будет сопровождаться демонстрацией работ приморских художников. Картины можно будет увидеть только в день проведения "Ночи искусств".

В 21.15 в Зале маринистической живописи в концертной программе «Здесь хорошо…» прозвучат песни и романсы в исполнении Анны Проскуряковой – музыканта, преподавателя ДВГИИ. Концертмейстер – заслуженный артист Российской Федерации Леонид Букин.

На Партизанском проспекте, 12 в 17.00 – открытие выставки «Даёшь революцию в искусстве!», посвящённой 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В экспозицию вошли произведения из коллекции Приморской государственной картинной галереи.

В 19.00 здесь состоится круглый стол «Как Владивосток встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию». Члены Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края будут комментировать малоизвестные исторические факты, обсуждать социальные проблемы.

Все мероприятия продут с 17 до 23 часов.

Стоит отметить, что в других городах России Всероссийская акция "Ночь искусств" запланирована в ночь с 4 на 5 ноября.