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Культура

Легендарная рок-группа «9 район LIVE» выступит во Владивостоке

Концерт состоится в субботу, 4 ноября
Фото: рок-группа Фото: рок-группа "9 район"
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В субботу, 4 ноября, в банкетном зале « SanRemo Hall» в 20.00 для жителей и гостей города выступит российская рок-группа «9 район», сообщает РИА VladNews.

«9 район» - российская рок-группа, которая была организована Алексеем Никитиным в 1991 годуна базе Аэрокосмической Академии в Красноярске. Все участники группы были студентами Академии и жили в одном общежитии.

Лидер группы Алексей Никитин — автор музыки и слов всех песен «9 района» - писал с ранней юности. Часто пел их на вечеринках и встречах с друзьями. Первый альбом под названием «Не забывай» вышел в 1991 году, состоял из 6 песен и был записан на студии Вячеслава Медяника в Красноярске. С 1992 году началась активная гастрольная деятельность.

Группа работала в составе Красноярской филармонии. Состав группы неоднократно менялся. Алексей совмещал музыкальную и коммерческую деятельность. Впоследствии было выпущено ещё 6 альбомов («Я буду рядом», «Новое и лучшее», «Новое и лучшее −1», «Возвращение», «Стрелец», «Вулкан» (2010)).

С 2002 по 2004 годы деятельность группы была приостановлена в связи с тем, что Алексей Никитин попал в серьезную автомобильную аварию. Работа группы начала возобновляться с 2005-2006 годы. Активно продолжалась в 2007, 2008, затем в 2009-2013 года.

30 июля 2014 года Алексей, находясь на лечении в хирургическом отделении МСЧ № 51 г. Железногорска, погиб в результате несчастного случая. Светлая память композитору, поэту, музыканту и профессиональному артисту Алексею Никитину!

Пройдя многочисленные споры и обсуждения по поводу дальнейшей деятельности, вместе с наследниками авторских прав, было принято решение продолжить концертную деятельность, чтобы сохранить память. В качестве вокалиста был приглашен достойный человек - Денис Комович, большой поклонник творчества А. Никитина.

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