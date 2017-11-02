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И.О. главы Владивостока поздравил РИА VladNews c Днём рождения

Информационное агентство отмечает юбилей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Исполняющий обязанности главы города Алексей Литвинов поздравил с юбилеем РИА VladNews. Информационное агентство отмечает 20-летний юбилей.

Уважаемые сотрудники информационного агентства «VladNews»!

От всей души поздравляю вас с 20-летием вашего авторитетного и уважаемого средства массовой информации.

Все эти годы вы успешно сохраняете верность главному принципу журналистики - это объективность, готовность оперативно информировать читателей обо всех событиях в жизни Владивостока, Дальневосточного региона и всей нашей страны. Ежедневно в ленте новостей вашего агентства размещаются актуальная информация, фото- и видеорепортажи, интервью и комментарии авторитетных экспертов.

Мы с вами делаем общее дело – улучшаем жизнь людей. Благодаря вам, вашим публикациям решаются многие проблемы, рождаются многие добрые дела.

РИА «VladNews» не стоит на месте, идет в ногу со временем. Свидетельство этого – интересные, актуальные публикации, с которыми вы ежедневно и круглосуточно выходите к своей аудитории. Динамичность, профессионализм, опыт – все это уже 20 лет является визитной карточкой вашего агентства. Поэтому «VladNews» закономерно входит в пятерку самых читаемых СМИ Владивостока.

Желаю вам реализации всех творческих замыслов и, конечно, внимательного и верного вам читателя!

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Алексей Литвинов

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