Новый глава Приморья и министр МЧС обсудили систему прогнозирования ЧС

Встреча прошла в Москве

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Глава МЧС России Владимир Пучков провел рабочую встречу с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко,во среду, 1 ноября. Отдельной темой беседы стали вопросы оперативности оказания помощи пострадавшим при ударах стихии,сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Руководители также обсудили вопросы дальнейшего развития территориальной подсистемы РСЧС Приморского края, наращивания потенциала Центра управления в кризисных ситуациях, пожарно-спасательного гарнизона. В ходе встречи речь шла и о перспективах совместной работы на 2018 год, а также на период до 2030 года.

«Это залог реализации всех социально-экономических и других проектов на территории Приморья, а с другой стороны – внедрение новых подходов комплексной безопасности жизнедеятельности населения и реализация программы ООН по уменьшению опасности бедствий в этом регионе», - сообщил Владимир Пучков.

Отдельной темой беседы стали вопросы повышения качества и оперативности оказания помощи пострадавшим при ударах стихии.

«На особом контроле находятся все вопросы выплат тем людям, которые уже по судебным искам сдали необходимые документы. В целом, можно констатировать, что из федерального бюджета практически все средства, выделенные на материальную помощь, компенсацию за утрату имущества, людям выплачены», - отметил Владимир Пучков.

Глава МЧС России также сообщил, что министерством принято решение: после удара стихии осуществлены дополнительные меры по повышению готовности подразделений МЧС России – на вооружение продолжают поступать новая техника и экипировка.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко высоко оценил технические возможности Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, отдельно отметив систему мониторинга чрезвычайных ситуаций и программу моделирования развития событий в случае их возникновения.

«Очень сильная система мониторинга и прогнозирования, программа моделирования различных чрезвычайных ситуаций. Эти технологии позволяют регионам заранее отслеживать возможные природные катаклизмы и заблаговременно к ним готовиться. Это очень впечатляет», – сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Напомним, в Приморье для оказания помощи в тушении природных пожаров был направлен самолёт Бе-200ЧС. Воздушное судно МЧС России осуществляет мониторинг лесопожарной обстановки, в ходе которого за прошедшие сутки было выявлено 2 новых очага пожара. На места возгораний оперативно были направлены наземные силы для их ликвидации.

Для тушения природных пожаров также привлекается вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, который уже осуществил 9 сбросов общим количеством более 20 тонн, предотвратив распространение огня в направлении населенных пунктов.

Кроме того, спасатели МЧС России участвуют в межведомственных рейдах, напоминая жителям Приморья о действии на территории края особого противопожарного режима, о необходимости его соблюдения и возникаемых угрозах в случае его нарушения.