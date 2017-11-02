Стало известно, когда пройдет ВЭФ во Владивостоке в 2018 году

Мероприятие по традиции пройдет в кампусе ДВФУ

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Стало известно, когда в Приморье пройдет Восточный экономический форум в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В 2018 году ВЭФ пройдет 6-7 сентября. По традиции главной площадкой мероприятия станет кампус Дальневосточного федерального университета на остров Русский во Владивостоке.

Напомним, что площадка ВЭФ становится пространством для открытого диалога представителей бизнеса и власти, но и место старта амбициозных проектов и международной кооперации. На самом высоком уровне презентуются качественно новые условия для инвестиций в регион. В будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока.

Отметим, Восточный экономический форум – второй в стране форум уровня Президента России Владимира Путина. В этом году прошел на острове Русский уже в третий раз. В целом, в рамках ВЭФ-2017 регионы Дальнего Востока заключили 217 соглашений на общую сумму около 2,5 триллионов рублей, более 40 из них подписано Приморским краем.