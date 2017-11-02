Пенсионер на джипе сбил двух молодых девушек

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Семеновская, 9Б. Водитель автомобиля марки Isuzu Bighorn, мужчина 1947 года рождения, двигаясь со стороны Алеутской в сторону Пограничной, при повороте направо совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрезающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадали два пешехода - девушка 1997 года рождения получила ушиб мягких тканей и ссадины нижних конечностей, девушка 1998 года рождения получила ушиб мягких тканей левой голени. Обе пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

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