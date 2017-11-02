Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу прошел во Владивостоке

Соревнования собрали взрослых спортсменов в экипировочном дивизионе

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Людей, которые занимаются тяжелыми в прямом и переносном смысле видами спорта, в последнее время становится все больше и больше. Но вот официально выяснить кто сильнее всех в городе и крае можно только на крупных соревнованиях, вроде чемпионата Приморья по пауэрлифтингу. Традиционное мероприятие в этом году собрало порядка 50 участников, среди которых мужчины, женщины и ветераны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.