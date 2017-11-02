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8 канал

Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока

Львёнок, тигрёнок и маленький леопард
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Вместе с ними любит поиграть щенок алабая, а приёмной мамой, недавно родившемуся леопарду, стала ретривер по кличке Тесси, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Львица Астра любит показать характер и считает себя здесь самой главной. С ней под одной крышей живут тигрица, маленький леопард и щенок алабая, который уже научил диких котят дружить с человеком. Сейчас вместе пробуют «на зуб» всё, что видят вокруг.

Львёнка директору зоопарка на Садгороде Сергею Асновину предложили купить цирковые артисты, тигрёнка буквально на днях привезли из подмосковья. А леопардята родились в самом зоопарке, у леопардов Влада и Алёны.

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