Жители островных территорий Владивостока могут воспользоваться услугами Единого социального окна, не выезжая на материк

Приёмы граждан организуются сотрудниками отдела по работе с населением посёлка Попова и посёлка Рейнеке ежемесячно

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В посёлке Попова на минувшей неделе прошёл приём граждан по социальным вопросам. Жители острова смогли подать документы для оформления субсидий, пособий, документов для назначения мер социальной поддержки, единой денежной выплаты, удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда Приморского края». Также все желающие получили консультацию начальника отделения «Единое социальное окно» отделения приёма граждан по социальным вопросам отдела АТУ Первомайского района Департамента труда и социального развития Приморского края Алексея Ильинского.

«Такие приёмы граждан организуются сотрудниками отдела по работе с населением посёлка Попова и посёлка Рейнеке ежемесячно, - пояснил начальник административно-территориального управления Первомайского района Юрий Лопатин. – На каждую такую встречу приходят от 30 до 50 человек, эта услуга востребована у населения острова, так как все необходимые бумаги можно оформить, не выезжая на материк. Чаще всего к специалистам департамента обращаются по вопросам оформления субсидий, пособий, в том числе и детских, а также льгот по доставке угля».