Приморец попался на краже из дачного дома

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от охранника садоводческого общества в Артеме, который сообщил, что он задержал мужчину с похищенными вещами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествие прибыли сотрудники полиции, которые установили, что злоумышленник воспользовался отсутствием хозяина, проник в дом, откуда похитил продукты питания и электрическую печь.

33-летний житель Артема был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства и злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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