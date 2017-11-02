Экс-руководителя одной из строительных компаний Владивостока осудят за взятку

Дело будет направлено в Советский районный суд города

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Прокурором Приморского края было утверждёно обвинительное заключение бывшему директору казенного предприятия Приморского края «Приморкрайстрой», который обвиняется в получении взятки в размере около 9 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Преступление было совершено ещё в апреле прошлого года, когда фигурант занимал должность директора КППК «Приморкрайстрой», который получил от коммерческого директора строительной компании 2 млн рублей.Эта сумма была частью от заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей.

За указанное вознаграждение директор-взяточник должен был своевременно и в полном объеме оплатить выполненные компанией взяткодателя работы по заключенным договорам подряда на выполнение строительных работ «комлекса Д» на Снеговой Пади.

Преступные действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России.

Стоит отметить, что на имцущество директора, в ходе следствия, был наложен арест. В его собственности находились нежилые помещения, 2 земельных участка, 2 автомашины общей стоимостью более 24 600 000 рублей, а также денежные средства в сумме более 8 000 000 рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокурором в Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Напомним, обманутые дольщики «комплекса Д» на Снеговой пади вышли на митинг обманутых дольщиков в воскресенье, 15 октября, для того, чтобы рассказать о проблеме недостроенного комплекса и обратиться к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко для того, чтобы он взял проблему под свой личный контроль.