Приморец попал под колеса автомобиля, скрывшегося с места ДТП

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе дома по улице Фонтанная, 12. Водитель на неустановленном авто, двигаясь по улице Фонтанная со стороны улицы Пограничная в сторону улицы Батарейная, при повороте направо сбил пешехода, переходящего трассу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход - мужчина 1980 года рождения, отправлен на амбулаторное лечение с ушибом левого коленного сустава.

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