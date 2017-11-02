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Приморец попал под колеса автолюбителя, скрывшегося с места ДТП

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе дома по улице Фонтанная, 12. Водитель на неустановленном авто, двигаясь по улице Фонтанная со стороны улицы Пограничная в сторону улицы Батарейная, при повороте направо сбил пешехода, переходящего трассу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход - мужчина 1980 года рождения. Пострадавший отправлен на амбулаторное лечение с ушибом левого коленного сустава.  

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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