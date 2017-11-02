Крупный пожар произошел во Владивостоке накануне вечером

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Накануне вечером во Владивостоке произошел крупный пожар, сообщает РИА VladNews.

Возгорание произошло на улице Бородинская в автосервисе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 17:21, спустя 3 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, которые и приступили к тушению.

Установлено, что горели гаражные боксы и два автомобиля.

Возгорание было локализовано в 17:58, полностью ликвидировано – в 19:40.

По сигналу на место происшествия прибыли 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

Площадь возгорания составила 300 кв. метров. В данном происшествии никто не пострадал.

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