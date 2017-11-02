Спортсмены из Владивостока завоевали золотые медали на чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон»

Дебют приморских спортсменок оказался весьма успешен

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В конце октября в китайском городе Куньмин завершился 13-ый чемпионат мира по гребле на лодках класса «Дракон» по версии IDBM (International Dragon Boat Federation), сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В соревнованиях приняли участия более 23 стран, среди которых Россия, Австралия, Канада, Китай, Германия, Великобритания, Гуам, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Мьянма, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Сингапур, Швеция, Таиланд, Украина, США и другие. Сборная России завоевала 12 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Большой вклад в успешное выступление национальной команды внесли гребцы из Владивостока.

Официальные соревнования по гребле на «драконах» традиционно проходили на дистанциях 2000, 1000, 500 и 200 м в категориях: открытый класс (спортсмены любого возраста), класс А (спортсмены возраста 40 лет и выше), класс В (возраст 50+) и класс С (60+).

По представлению главного тренера сборной России, выходца из Приморья Александра Сергеева, в состав национальной команды были включены семь человек из Владивостока - Сергей Ушаков, Сергей Товкань, Александр Мельниченко, Юрий Рябинин, Михаил Харин, а также впервые принимали участие в соревнованиях мирового уровня Марина Сотникова и Елена Костякова. В состав сборной также вошел спортсмен из поселка Лозовый Приморского края Виктор Мудровский.

Дебют приморских спортсменок оказался весьма успешен. В составе российского женского экипажа на десятиместном «драконе» в классе "А" им не было равных на дистанциях 2000, 500 и 200 метров. На всех дистанциях наши спортсменки одолели экипажи самых сильных конкуренток - немок, канадок и китаянок.

Приморские спортсмены стали чемпионами мира в составе своих экипажей во многих номинациях. По три «золота» завоевали Сергей Ушаков, Сергей Товкань, Михаил Харин, Виктор Мудровский, Марина Сотникова и Елена Костякова. Чемпионами мира, выиграв по одной золотой медали, стали Юрий Рябинин и Александр Мельниченко.

Как отмечают в федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края, достижения российских спортсменов на родине гребли на лодках «дракон» закрыли гребной сезон 2017 года на самой оптимистичной ноте и дали уверенность в дальнейшем успешном развитии этого вида спорта в нашей стране, в том числе и в Приморье.