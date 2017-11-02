Посетительница устроила драку с охранником МФЦ в Приморье 10:02, 02 ноября Посетительница устроила драку с охранником МФЦ в Приморье (Видео)
Водитель Lexus и пешеход-пенсионер схлестнулись в неравном бою 09:50, 02 ноября Водитель Lexus и пешеход-пенсионер схлестнулись в неравном бою (Эксклюзив)
Приморцев ожидает стабильный доллар 09:38, 02 ноября Приморцев ожидает стабильный доллар
Новостная лента
Ноябрь, 02 четверг
10:20
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
10:20
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
10:20
РИА VladNews принимает поздравления!
10:13
Спортсмены из Владивостока завоевали золотые медали на чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон»
10:02
Посетительница устроила драку с охранником МФЦ в Приморье Видео
09:50
Водитель Lexus и пешеход-пенсионер схлестнулись в неравном бою Эксклюзив
09:38
Приморцев ожидает стабильный доллар
09:22
Грабителя задержали по «горячим следам» во Владивостоке
09:10
Дед Мороз поздравил РИА VladNews с юбилеем Видео
08:57
Водитель без прав лишил жизни двух человек в Приморье
08:43
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени, один – задерживается
08:36
Часть Владивостока останется без света сегодня, 2 ноября Адреса
08:28
Во Владивостоке вечером ожидается дождь
07:28
Гороскоп на 2 ноября
06:34
«Адмирал-2007»: первое место на «Прорыве»
05:08
Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи
04:24
Медведев не исключил вероятность упрощения визового режима для китайских туристов
03:32
В Минздраве озвучили среднюю зарплату российских врачей
02:20
Владивосток: Победим ли снег? Видео
01:08
1 ноября в России начнут блокировать VPN-сервисы, Tor и анонимайзеры
00:06
12 миллионов работающих россиян не могут обеспечить себя и семью
Ноябрь, 01 среда
23:26
Штраф за отказ водителя пропустить пешеходов увеличили в России
22:38
В России введен новый зимний штраф на 500 рублей
21:57
Команда Андрея Тарасенко пополнилась новым вице-губернатором
21:41
Террорист в Нью-Йорке действовал от имени группировки "Исламское государство"
21:28
Федеральные телеграм-каналы отмечают рост позиций врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко
21:24
В ООН заявили, что бананы скоро исчезнут навсегда
20:01
Специалисты назвали признаки супружеской неверности
19:17
Чем дышал Владивосток с 21 по 31 октября? Адреса
18:12
Лжеца можно вычислить по его текстовым сообщениям
17:46
Владивосток возвращается в край Видео
17:32
На Народном проспекте завершается ремонт дороги Фото и Видео
17:19
Анна Кузнецова: Многие дети в Приморье возвращаются в кровные семьи
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4227 (166) от 02 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дети природы» раскроют тайны
Город закупил спецтехнику для уборки улиц и дорог зимой
VladNews: миллион читателей – это не предел
Ноябрь будет теплее обычного. На один градус
Как стать народным инспектором
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Спортсмены из Владивостока завоевали золотые медали на чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон»

Дебют приморских спортсменок оказался весьма успешен
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В конце октября в китайском городе Куньмин завершился 13-ый чемпионат мира по гребле на лодках класса «Дракон» по версии IDBM (International Dragon Boat Federation), сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В соревнованиях приняли участия более 23 стран, среди которых Россия, Австралия, Канада, Китай, Германия, Великобритания, Гуам, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Мьянма, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Сингапур, Швеция, Таиланд, Украина, США и другие. Сборная России завоевала 12 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Большой вклад в успешное выступление национальной команды внесли гребцы из Владивостока.

Официальные соревнования по гребле на «драконах» традиционно проходили на дистанциях 2000, 1000, 500 и 200 м в категориях: открытый класс (спортсмены любого возраста), класс А (спортсмены возраста 40 лет и выше), класс В (возраст 50+) и класс С (60+).

По представлению главного тренера сборной России, выходца из Приморья Александра Сергеева, в состав национальной команды были включены семь человек из Владивостока - Сергей Ушаков, Сергей Товкань, Александр Мельниченко, Юрий Рябинин, Михаил Харин, а также впервые принимали участие в соревнованиях мирового уровня Марина Сотникова и Елена Костякова. В состав сборной также вошел спортсмен из поселка Лозовый Приморского края Виктор Мудровский.

Дебют приморских спортсменок оказался весьма успешен. В составе российского женского экипажа на десятиместном «драконе» в классе "А" им не было равных на дистанциях 2000, 500 и 200 метров. На всех дистанциях наши спортсменки одолели экипажи самых сильных конкуренток - немок, канадок и китаянок.

Приморские спортсмены стали чемпионами мира в составе своих экипажей во многих номинациях. По три «золота» завоевали Сергей Ушаков, Сергей Товкань, Михаил Харин, Виктор Мудровский, Марина Сотникова и Елена Костякова. Чемпионами мира, выиграв по одной золотой медали, стали Юрий Рябинин и Александр Мельниченко.

Как отмечают в федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края, достижения российских спортсменов на родине гребли на лодках «дракон» закрыли гребной сезон 2017 года на самой оптимистичной ноте и дали уверенность в дальнейшем успешном развитии этого вида спорта в нашей стране, в том числе и в Приморье.

Похожие новости
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени, один – задерживается
08:43, 02 ноября 2017 Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени, один – задерживается

Изменения в расписании

Часть Владивостока останется без света сегодня, 2 ноября
08:36, 02 ноября 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 2 ноября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке вечером ожидается дождь
08:28, 02 ноября 2017 Во Владивостоке вечером ожидается дождь

В крае переменная облачность, местами небольшие осадки

Гороскоп на 2 ноября
07:28, 02 ноября 2017 Гороскоп на 2 ноября

День будет благоприятным

Владивосток: Победим ли снег?
02:20, 02 ноября 2017 Владивосток: Победим ли снег?

В приморской столице состоялось совещание штаба по подготовке города к зиме

1 ноября в России начнут блокировать VPN-сервисы, Tor и анонимайзеры
01:08, 02 ноября 2017 1 ноября в России начнут блокировать VPN-сервисы, Tor и анонимайзеры

Ранее Роскомнадзор пообещал блокировать анонимайзеры за три дня

Штраф за отказ водителя пропустить пешеходов увеличили в России
23:26, 01 ноября 2017 Штраф за отказ водителя пропустить пешеходов увеличили в России

Минимальный штраф за данное нарушение составит 1,5 тысячи рублей