Посетительница устроила драку с охранником МФЦ в Приморье

Сотрудница центра отказалась выпускать девушку через служебный вход

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В одном из многофункциональных центров в Приморье произошла драка между посетительницей и сотрудницей охраны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Конфликт произошел из-за того, что служба безопасности МФЦ отказалась выпускать из здания посетительницу через служебный вход. Стоит отметить, что там даже имеется табличка «Выхода нет», однако девушку это не остановила и она пыталась пробраться любым способом. Набросившись на охрану, девушка требовала вызвать полицию и уволить сотрудницу, которая препятствует ее выходу.

В итоге, бороться с настойчивой посетительницей сотрудники охраны устали и выпустили буйную девушку.

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