Водитель Lexus и пешеход-пенсионер схлестнулись в неравном бою

Женщина получила травмы и была госпитализирована

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился при выезде со стороны парковки дома по улице Нижнепортовая, 3в. Водитель автомобиля марки Lexus, мужчина 1964 года рождения, двигаясь в сторону проезжей части, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате инцидента пострадал пешеход - женщина 1962 года рождения, получившая ушиб поясницы. Пострадавшая направлена на лечение в ВБК№2.

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