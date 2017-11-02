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Политика и экономика

Приморцев ожидает стабильный доллар

Курс валют на 2 ноября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.15 рубля, а евро- 67.71 рубля, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на официальный сайт Регулятора. Согласно прогнозу российских экспертов, курс доллара в ноябре текущего года будет колебаться  в пределах от 57 до 59 рублей за один доллар.При этом аналитики отмечают, что значительного подорожания ожидать не прийдётся,однако не стоит надеяться и на то, что курс доллара «просядет».

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примсоцбанке за 58.45 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 57.95 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 67.99 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 57.50 рубля за один евро.

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