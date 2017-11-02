Грабителя задержали по «горячим следам» во Владивостоке

В отдел полиции поступило сообщение об ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия прибыла группа сотрудников полиции, в состав которой вошли инспектор - кинолог со служебной собакой по кличке Норд-Фолк.
Установлено, что в районе улицы Юмашева злоумышленник, применив насилие, похитил у потерпевшего паспорт, деньги и телефон, после чего скрылся с места происшествия.
Бельгийская овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и привела полицейских в район улицы Адмирала Кузнецова, где возле одного из домов обнаружила и обозначила молодого человека.
Полицейские задержали 23-летнего подозреваемого, который дал признательные показания.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».
В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит лишение свободы до 7 лет.