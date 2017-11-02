Водитель без прав лишил жизни двух человек в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в районе 9 км автодороги «Подъезд к пассажирскому терминалу аэропорт Кневичи», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудник полиции, МЧС и бригада скорой помощи.

Установлено, что 27-летний водитель автомашины Toyota Vista, двигаясь из аэропорта в сторону села Кневичи, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной Isuzu, двигавшейся во встречном направлении, под управлением 62-летнего мужчины.

В результате столкновения два пассажира автомобиля Toyota получили травмы, не совместимые с жизнью. Водитель был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы города Артема.

Известно, что водитель машины Toyota Vista управлял транспортным средством без соответствующих документов. Обучение на право управление транспортным средством ранее мужчина не проходил.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.