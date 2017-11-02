Часть Владивостока останется без света сегодня, 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Адреса:
100-летия Владивостока пр-кт 76, 78, 80, 82, 84,
Александровича ул.6,
Анны Щетининой ул.7, 9,
Борисенко ул.40, 42, 48, 50,
Комитетская ул.38,
Минеральная ул.17, 2, 4, 7, 9,
Невская ул.12,
Нерчинская ул.4,
Никифорова ул.2, 41А,
Партизанский пр-кт 12, 14, 16/18